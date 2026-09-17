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Bei regennasser FahrbahnAuto kracht in Schaufenster in Trudering

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in ein Schaufenster in Trudering gefahren.
Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in ein Schaufenster in Trudering gefahren.
Foto: Polizei München

Der Fahrer verliert beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Wagen und durchbricht die Fensterfront eines Geschäfts. Einsatzkräfte hieven das Auto aus dem Laden.

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Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in das Schaufenster eines Geschäfts gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der etwa 30-jährige Mann stadteinwärts auf der Kreillerstraße in München-Trudering unterwegs, als er in die Damaschkestraße abbiegen wollte und sein Fahrzeug abbremste. Hierbei kam er mit seinem Wagen von der Straße ab.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die regennasse Fahrbahn mit ursächlich dafür gewesen sein. Das Auto des Fahrers knallte gegen ein Gebäude und durchbrach das Schaufenster eines Geschäfts im Erdgeschoss.

Die Einsatzkräfte hievten das Fahrzeug aus dem Geschäft und ersetzten das zerbrochene Schaufenster provisorisch mit einer Plane. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Ursache des Unfalls ermittelt nun die Münchner Verkehrspolizei.

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