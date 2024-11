Die größte Polizeibehörde Bayerns hat ein Problem: Ausgerechnet dem Münchner Präsidium fehlt ein modernes Trainingszentrum. Fürs Schießen müssen private Anlagen angemietet werden – und zum Lernen geht man in den Keller.

Von Stephan Handel

Die Nachbarn haben die Polizei gerufen, wieder einmal: Bei dem Paar in der Wohnung im ersten Stock gibt es lautstarken Stunk, wieder einmal. Der Mann ist arbeitslos und trinkt gerne mal einen. Wenn er dann betrunken ist, wird er aggressiv. Eine Streife, die gerade in der Nähe ist, fährt hin. Die Frau öffnet die Tür. Die Wohnungseinrichtung sieht aus wie vom Sperrmüll besorgt. Auf dem Sofa im Wohnzimmer sitzt der Mann, eine leere Weinflasche auf dem Tisch, und stiert vor sich hin. Die Beamten sprechen ihn an – keine Reaktion.