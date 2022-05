Von Martin Bernstein

Ein Mann hat am Montagabend im Münchner Stadtteil Pasing seine ehemalige Partnerin und deren Bekannten mit einem Messer schwer verletzt. Die beiden Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter stellte sich wenig später der Polizei. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Nach einem Notruf, den die Frau noch absetzen konnte, fuhren gegen 18.50 Uhr etwa 20 Streifen zum Tatort in der Puccinistraße. In einer Wohnung fanden sie einen verletzten 29-jährigen Augsburger. Er hatte schwere Stichverletzungen in den Oberkörper erhalten und war nicht mehr ansprechbar. Es habe Lebensgefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die 36 Jahre alte Bewohnerin hatte nach Polizeiangaben Schnittverletzungen im Kopfbereich erlitten. Die vermutliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde in der Wohnung sichergestellt.

Der mutmaßliche Täter, ein 37 Jahre alter Münchner, der frühere Partner der Frau, war geflohen. Er und die 36-Jährige hatten nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine mehrjährige Beziehung geführt, die erst vor Kurzem auseinander gegangen war. Dass es sich bei dem schwerverletzten Opfer um den neuen Partner der Frau handelt, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht bestätigen. Gegen 19.30 Uhr stellte sich der Tatverdächtige bei der Polizeiinspektion 43 im Olympiapark.

Die Mordkommission der Münchner Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Der Tatverdächtige ist wegen Sachbeschädigungen und Körperverletzung bereits polizeibekannt.