Ein 49 Jahre alter Mann ist am Freitag tot in seiner Wohnung in Neuhausen aufgefunden worden. Die Obduktion der Leiche am Samstag bestätigte den Anfangsverdacht, dass der Mann vorsätzlich ums Leben gebracht worden ist. Stephan Beer, der Leiter der Mordkommission, nannte als Todesursache nur "Gewalt gegen den Oberkörper"; lediglich eine Schussverletzung oder Strangulierung schloss er aus. Nach ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei hat die Tat zwischen dem 17. Oktober und dem 5. November stattgefunden.

Eine Verwandte des als arbeitslos gemeldeten Opfers hatte die Polizei am Freitagnachmittag verständigt, weil sie den Mann tagelang nicht erreichen konnte. Nachdem sich die Feuerwehr wenig später über den Balkon Zutritt zu dem Apartment im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Leonrodstraße 31 verschafft hatte, wurde der Mann auf dem Boden liegend aufgefunden.

Nun sucht die Polizei Zeugen, denen in der genannten Zeit im Bereich der Leonrodstraße, Landshuter Allee und Albrechtstraße etwas aufgefallen ist. Hinweise beim Polizeipräsidium unter 089/2910-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.