Der Mann war am Sonntag kurz vor 3 Uhr nachts in einem Taxi auf der Leopoldstraße gefahren. Dabei saß er hinter dem Fahrer. Unvermittelt griff er ihn an, schlug auf ihn ein und würgte ihn mit dem Sicherheitsgurt. Der Taxler konnte sich befreien, Passanten hielten den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegenüber den Beamten verhielt er sich höchst aggressiv. Auf der Polizeiinspektion 13 in Schwabing wütete er in der Haftzelle weiter und bestätigte dabei die Tür, bis sie sich nicht mehr öffnen ließ. Weil die Polizisten an dem Mann Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Gegen ihn wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.