Ein Streit um 40 Euro fürs Taxi von der Innenstadt nach Neuhausen ist am frühen Dienstagmorgen derart eskaliert, dass der Fahrgast dem Fahrer mit einem Cuttermesser Stich- und Schnittverletzungen am Bauch zufügte. Zwei Passanten überwältigten den Tatverdächtigen, einen 40 Jahre alten Münchner, und hielten ihn fest, bis die alarmierten Polizisten eingetroffen waren. Der Mann wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung angezeigt. Wie sich herausstellte, war er stark alkoholisiert, mit deutlich mehr als zwei Promille. Der verletzte Taxifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei aber nicht.

Der 40-Jährige hatte sich gegen zwei Uhr nach Hause fahren lassen, am Ziel kam es dann zu einem lautstarken Streit über die Bezahlung. Während der 65 Jahre alte Fahrer die Polizei verständigen wollte, versuchte der 40-Jährige zu fliehen. Als der Taxifahrer ihn am Oberarm festhielt, zog der Fahrgast ein Cuttermesser und stach damit zu. Zwei Passanten, 19 und 20 Jahre alt, die auf den Streit aufmerksam geworden waren, kamen dem Taxifahrer zu Hilfe und entwaffneten den Tatverdächtigen. Im Gerangel erlitt der 20-Jährige eine kleine Schnittverletzung an der Wange; zudem wurde der Pullover des 19-Jährigen beschädigt.