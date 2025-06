Die Polizei hat eine Frau und einen Mann festgenommen, die im Verdacht stehen, für eine ganze Reihe von Taschendiebstählen in München verantwortlich zu sein.

Seit März häuften sich Anzeigen wegen Taschendiebstählen an Tram- und U-Bahnhaltestellen. Ein Paar tat so, als würde es auf den Zug warten. Beim Einsteigen stahlen sie anderen Passagieren die Geldbörsen.

Über Videoaufnahmen konnte der männliche Täter identifiziert werden, ein 23-Jähriger, der schon polizeibekannt war. Allerdings konnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestellt werden.

Die Gelegenheit dazu ergab sich in dieser Woche. Ein Zeuge hatte am Montagvormittag eine weitere Tat des Paares an der Tram-Haltestelle Leonrodplatz beobachtet und bei der Polizei gemeldet.

Am Nachmittag sah eine Streife in Neuhausen ein verdächtiges Auto. Die Insassen wurden kontrolliert – es waren der Mann und seine mutmaßliche Komplizin. Jetzt sitzen beide in Untersuchungshaft.