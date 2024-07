Nach einem Bericht der Bundespolizei war ein 15-jähriger Junge in der Nacht zum Samstag zusammen mit zwei Freundinnen auf dem Heimweg vom Volksfest in Poing. Am Bahnhof Feldkirchen bestieg er einen Kesselwagen, wohl um von oben herunter zu urinieren. Dabei kam er wohl in Berührung mit der 15000 Volt führenden Oberleitung. Er stürzte rund fünf Meter in die Tiefe.

Mit starken Verbrennungen an Kopf und Beinen sowie weiteren Verletzungen durch den Sturz kam er in eine Klinik. Ärzte bezeichneten seinen Zustand am Sonntag als „lebensgefährlich, aber stabil“.