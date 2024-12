Die mysteriöse Verletzung eines Mannes beschäftigt derzeit die Polizei: Der 34-Jährige wurde von einer Passantin am Samstag um kurz vor 14 Uhr bei der Bushaltestelle Hansapark in der Hansastraße gefunden. Die Frau verständigte Polizei und Rettungsdienst – der stellte fest, dass der Mann ohne festen Wohnsitz eine Stichverletzung in der Brust hatte, und brachte ihn ins Krankenhaus.