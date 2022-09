Ein 45 Jahre alter Mann hat am Sonntag mehrere Frauen sexuell belästigt. Die Polizei nahm ihn fest. Gegen 9.45 Uhr fuhr er laut Polizei in einem Bus der Linie 54 in Richtung Brudermühlstraße. Er verwickelte eine 23-jährige Frau in ein Gespräch und berührte sie dann im Intimbereich. Als die Frau in Sendling ausstieg, folgte ihr der Mann bis zu ihrem Wohnhaus und entfernte sich erst, als die Frau sich jemandem anvertraute. Ebenfalls am Sonntag gingen gegen 23 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. In der U-Bahnlinie 3 waren mehrere Frauen gegen ihren Willen von einem Mann an den Oberschenkeln angefasst worden. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren zum Sendlinger Tor, wo sie auf einen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland trafen, auf den die Beschreibung der Frauen passte. Ihm ließ sich auch der Vorfall im Bus zuordnen. Der mutmaßliche Täter wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums überstellt.