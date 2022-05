Von Joachim Mölter

In dem verwinkelten Bau in Sendling, in dem die Münchner Kripo gegen Schwerverbrecher ermittelt, gegen Mörder, Totschläger und Vergewaltiger, haben sie kürzlich ein Kinderzimmer eingerichtet. Mit grauem Sofa, grauen Sitzmöbeln und weißen Beistelltischchen; mit Regalen aus hellem Holz, in denen hie und da eine Pflanze für Farbe sorgt. Mit einem großen Plüschelefanten und einem bunt bezogenen Mini-Sessel. Ein Kind, das dort sitzt, in diesem Sesselchen, in dieser Umgebung, soll sich so wohl fühlen, wie es nur geht, wenn es über eines der unangenehmsten Themen spricht, das man sich vorstellen kann: sexuellen Missbrauch.