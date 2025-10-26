Zivilfahnder haben am Donnerstagabend einen Serieneinbrecher geschnappt, der in einem Wohngebiet in Neuhausen-Nymphenburg gerade mit einem Komplizen seinen nächsten Coup vorbereitete. Der 43 Jahre alte Mann aus Serbien, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, traf sich mit einem 24 Jahre alten Mann aus der Ukraine, der in der Stadt lebt, und drückte sich laut Polizei gegen 19 Uhr konspirativ vor einem Häuserkomplex herum.

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher ahnten da noch nicht, dass die Münchner Polizei ausgerechnet hier einen Schwerpunkteinsatz gegen Dämmerungs-Einbrüche laufen hatte. Als sie bemerkten, dass etwas nicht stimmt, wollten sie sich zuerst in dem Komplex verstecken und versuchten dann, auf gestohlenen Fahrrädern zu flüchten.

Als die Polizei nach eigenen Angaben den 43 Jahre alten Verdächtigen stellen wollte, stürzte dieser auch noch mit dem Rad. Schnell wurde klar, dass er eine lange Vorgeschichte hat: Der Mann wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht. Mehr als 30 Einbrüche werden ihm zur Last gelegt. Er kam in Haft, sein jüngerer Kollege, mit dem er sich mutmaßlich zu Einbrüchen verabredet hatte, wurde ebenfalls gefasst, aber später entlassen. Er ist der Polizei bisher nicht einschlägig bekannt.

Die Ermittler suchen noch nach einem Rucksack, den einer der beiden Verdächtigen auf der Flucht wohl in Neuhausen-Nymphenburg weggeworfen hat. Hinweise unter Telefon 089/2910-0 oder bei jeder Polizeidienststelle. Die Fahnder bitten, den Rucksack nicht zu berühren, damit keine Spuren vernichtet werden.