Die Polizei hat einen 20 Jahre alten Münchner verhaftet, der um den Jahreswechsel herum in Sendling zwei Senioren beraubt haben soll. Beide Überfälle ereigneten sich an der U-Bahnstation Brudermühlstraße.

Im ersten Fall hatte der Täter am frühen Nachmittag des Heiligen Abends in einer öffentlichen Toilette einem 75-Jährigen in den Magen geboxt und dann dessen Mobiltelefon geklaut. Drei Wochen später, am Abend des 14. Januar, schubste er eine 73-Jährige aus ihrem Rollstuhl und nahm ihr die Handtasche weg.

Die Auswertung von sichergestellten DNA-Spuren führte zu dem wegen Drogen- und Diebstahlsdelikten bekannten 20-Jährigen. Nachdem bei einer Wohnungsdurchsuchung die von der 73-Jährigen beschriebene Kleidung gefunden wurde, erwirkte die Polizei einen Haftbefehl.