18-Jähriger erleidet Schnittverletzungen am Hals

Nach Barbesuch in der Schwanthalerstraße

Nach einem Lokalbesuch in der Schwanthalerstraße werden zwei Männer offenbar mit einer Flasche angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 18 Jahre alter Münchner hat bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen Schnittverletzungen am Hals und eine Kopfplatzwunde erlitten, bei seinem 26 Jahre alten Begleiter wurden Schnitte über dem Auge und auf der Nase sowie eine Hüftblessur festgestellt. Die beiden Männer hatten gegen 4.30 Uhr eine Bar in der Schwanthalerstraße verlassen, als der Ältere unvermittelt von einem ihm unbekannten Mann beleidigt und attackiert wurde. Der Angreifer gehörte zu einer Gruppe von sechs Männern, genauere Angaben konnten die Opfer später kaum machen.

Der Ältere berichtete zumindest noch von einer zerberstenden Flasche, was die Schnittverletzungen erklären könnte. Das für Körperverletzungen zuständige Kommissariat 24 sucht nach Zeugen, denen zur genannten Zeit in der Schwanthaler-, Adolf-Kolping-, Schiller- und Sonnenstraße etwas aufgefallen ist: Tel. 089/29100.