In Milbertshofen ist ein Mann am Montagnachmittag durch Schüsse schwer verletzt worden und anschließend im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei der Süddeutschen Zeitung am Montagabend. Der Mann war auf der Schmalkaldener Straße nahe der U-Bahnstation Frankfurter Ring gefunden worden. Die Polizei startete, unterstützt von Hubschraubern, eine Großfahndung nach dem Täter, der zunächst unerkannt entkommen konnte.