Das Gebiet hinter der Schrannenhalle in der Münchner Innenstadt wurde am Donnerstagnachmittag abgesperrt.

In der Münchner Innenstadt kam es am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz. In einem Gebäude habe es eine Bedrohungslage durch eine psychisch auffällige Person gegeben, teilte die Polizei mit. Mehr als 20 Streifen waren im Einsatz. Ein Spezialeinsatzkommando, das sich mehrere Stunden lang in der Prälat-Zistl-Straße hinter der Schrannenhalle aufgehalten hatte, stürmte gegen 18.45 Uhr die Wohnung. Der gesuchte Mann war jedoch nicht dort. Die Beamten durchkämmten daraufhin das Gebäude und die Umgebung. Der Gesuchte, der polizeibekannt ist, blieb am Abend verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass er unbewaffnet ist. Eine Bedrohung für die Bevölkerung bestehe nicht. Genauere Informationen wurden bislang nicht bekannt.

Das Gebiet im Zentrum der Stadt wurde am Nachmittag weiträumig abgesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Am Abend wurde der Verkehr bis auf in der Prälat-Zistl-Straße wieder freigegeben.