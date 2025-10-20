Der Polizei ist ein Erfolg im Kampf gegen Betrug durch Schockanrufe gelungen: Sie hat am vergangenen Freitag in Bogenhausen zwei sogenannte Abholer festgenommen. Die versuchte Tat folgte zunächst dem üblichen Schema: Eine Frau rief bei einer Seniorin an, gab sich als Ärztin aus und behauptete, die Tochter der 80-Jährigen sei schwer erkrankt und benötige sofort einen höheren Betrag, um die Behandlung bezahlen zu können.

Die Frau übergab deshalb wenig später Schmuck, Geld und Gold an der Haustür an eine weibliche Person. Was die 21-jährige Slowakin nicht wusste: Ihr waren bereits Spezialkräfte der Polizei auf den Fersen; sie wurde kurz nach der Übergabe festgenommen, ebenso ein Mann, 25 Jahre alt, der im Auto wartete. Den beiden konnten noch mindestens zwei weitere Taten nachgewiesen werden, beide im Großraum München. Sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.