Bei einer Versammlung der rechtsextremistischen Kleinpartei "Der Dritte Weg" vor der Staatsoper ist es am Samstagabend zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Gegendemonstranten gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegner der rechten Demo blockierten demnach Teilnehmern den Zugang zur Versammlung. Polizeibeamte versuchten daraufhin, die Gegendemonstranten auf die Seite zu schieben und zu drücken. In 20 Fällen drohten sie mit dem Schlagstock - und in drei Fällen setzten sie ihn auch tatsächlich ein, berichtet das Präsidium. Nach der Veranstaltung hätten Gegner die Teilnehmer der rechten Versammlung am Verlassen des Platzes gehindert, wobei die Polizei erneut einschritt. Drei Gegendemonstranten erhielten eine Anzeige. Ernsthaft verletzt wurde laut Polizei niemand. Insgesamt nahmen 16 Personen an der Versammlung teil, rund 200 Personen protestierten dagegen.