Nach einer Schlägerei in einem italienischen Restaurant in Bogenhausen hat die Polizei einen 22-jährigen Mann festgenommen. Anrufer hatten am Samstag gegen Mitternacht gemeldet, dass es vor dem Lokal eine Schlägerei mit mehreren Personen gab. Auslöser war wohl eine Meinungsverschiedenheit beim Bezahlen der Zeche; hierauf begann die Auseinandersetzung zwischen Angestellten und Gästen, in deren Verlauf Flaschen und Mobiliar zu Bruch gingen.

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Streithähne bereits entfernt. Der 22-Jährige wurde während der folgenden Fahndung festgenommen, ein weiterer Mann wurde mit Verletzungen an Gesicht und Schulter ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nun nach einer Gruppe von neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Bereich der Richard-Strauss-Straße aufgehalten hat.