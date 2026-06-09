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Au-HaidhausenMann wirft Pflastersteine auf Polizeiautos – direkt vor der Wache

Vor der Polizeiwache in der Au warf ein Mann Pflastersteine auf parkende Polizeiautos. Hier die Inspektion am Neudeck auf einem Archivbild.
Vor der Polizeiwache in der Au warf ein Mann Pflastersteine auf parkende Polizeiautos. Hier die Inspektion am Neudeck auf einem Archivbild. Robert Haas

Die Frontscheiben der drei Wagen werden dabei zerstört. Der 27-Jährige wird unmittelbar nach seiner Tat festgenommen.

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Ein polizeibekannter Münchner hat am Montagmorgen gleich drei hintereinander parkende Polizeiautos mit Pflastersteinen beworfen – ausgerechnet direkt vor der Polizeiinspektion 21 in der Au. Dies hatte zur Folge, dass er sofort von den wachhabenden Beamten festgenommen wurde, derzeit sitzt er in der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums – ein Ermittlungsrichter wird über die Haftfrage entscheiden.

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz ist der Polizei nicht unbekannt, wegen unterschiedlicher Delikte kam er bereits mit dem Gesetz in Konflikt. Am Montag gegen 9.35 Uhr wurde er aber zum Wiederholungstäter, als er die Frontscheiben der drei Fahrzeuge zerstörte, sodass diese nicht mehr einsatzfähig waren. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe bereits vorher Fahrzeuge der Polizei auf ähnliche Art und Weise beschädigt.

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