Ein polizeibekannter Münchner hat am Montagmorgen gleich drei hintereinander parkende Polizeiautos mit Pflastersteinen beworfen – ausgerechnet direkt vor der Polizeiinspektion 21 in der Au . Dies hatte zur Folge, dass er sofort von den wachhabenden Beamten festgenommen wurde, derzeit sitzt er in der Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums – ein Ermittlungsrichter wird über die Haftfrage entscheiden.

Der 27-Jährige ohne festen Wohnsitz ist der Polizei nicht unbekannt, wegen unterschiedlicher Delikte kam er bereits mit dem Gesetz in Konflikt. Am Montag gegen 9.35 Uhr wurde er aber zum Wiederholungstäter, als er die Frontscheiben der drei Fahrzeuge zerstörte, sodass diese nicht mehr einsatzfähig waren. Ein Polizeisprecher sagte, der Mann habe bereits vorher Fahrzeuge der Polizei auf ähnliche Art und Weise beschädigt.