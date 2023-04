In einem Zug der Münchner S-Bahn hat ein Mann Diesel verschüttet.

Fahrgäste fühlen sich bedroht und alarmieren die Polizei, der Zug muss geräumt werden. Laut dem Notarzt leidet der 65-Jährige an einer Psychose mit Fremdgefährdung.

Ein offenbar psychisch kranker Mann hat in einer Münchner S-Bahn Diesel aus einer Plastiktonne verschüttet und damit für reichlich Aufregung gesorgt. Kurz zuvor hatte der 65-Jährige im Zug mit Kleidung um sich geworfen und andere Fahrgäste beschimpft.

Laut Angaben der Bundespolizei war der Mann am Sonntagnachmittag stadteinwärts in einem Zug der Linie S7 unterwegs. Dabei habe er sich so "aufbrausend" verhalten, dass er gegen seinen Rollator stieß, auf dem sich die Plastiktonne befand. Der Diesel schwappte über, der Mann sagte, ihm sei "Benzin" ausgelaufen - und warf sich selbst auf den Boden, wodurch sich seine Kleidung mit dem Kraftstoff vollsaugte. Andere Fahrgäste fühlten sich davon bedroht und riefen die Polizei.

Auch der Triebfahrzeugführer ließ die Bundespolizei verständigen, hielt die S-Bahn am Haltepunkt Höllriegelskreuth an und bat die rund 100 Fahrgäste, den Zug und auch den Bahnsteig zu verlassen. Die Polizei sperrte den Bahnhof für eineinhalb Stunden ab und kümmerte sich um den 65-Jährigen. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Mann, fanden bei ihm aber kein Feuerzeug oder Streichhölzer. Ein Notarzt stellte bei dem 65-Jährigen eine Psychose mit Fremdgefährdung fest, der Mann wurde deshalb in eine Psychiatrie gebracht.

Verletzt wurde niemand. Laut Polizei liegt auch keine Straftat vor, sondern lediglich eine Ordnungswidrigkeit - wegen der Verunreinigung von Bahnanlagen.