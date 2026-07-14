Bei einem Streit zwischen zwei offensichtlich stark alkoholisierten Männern ist in der Nacht von Montag auf Dienstag einer der Beteiligten so schwer verletzt worden, dass das Kommissariat 11 nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren ein 29-Jähriger aus München und ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg gegen 3.20 Uhr nahe der Reichenbachbrücke aneinandergeraten. Dabei habe der 28-Jährige den anderen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche am Kopf verletzt.
Nachdem ein Passant ins Geschehen eingreifen wollte, flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt werden. Weitere Beamte leisteten derweil Erste Hilfe bei dem stark blutenden Opfer, ehe dieses vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Männer werden der Alkoholiker-Szene zugerechnet, bei beiden wurde eine Blutentnahme veranlasst. Sie sind der Polizei und der Justiz bereits bekannt, auch wegen Gewaltdelikten.