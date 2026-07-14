Bei einem Streit zwischen zwei offensichtlich stark alkoholisierten Männern ist in der Nacht von Montag auf Dienstag einer der Beteiligten so schwer verletzt worden, dass das Kommissariat 11 nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren ein 29-Jähriger aus München und ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg gegen 3.20 Uhr nahe der Reichenbachbrücke aneinandergeraten. Dabei habe der 28-Jährige den anderen Mann mit einer abgebrochenen Glasflasche am Kopf verletzt.