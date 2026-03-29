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Kriminalität in MünchenRazzia gegen Kinderpornografie: Polizei durchsucht 14 Wohnungen

Die Polizei hat Wohnungen wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht (Symbolbild).
Die Polizei hat Wohnungen wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht (Symbolbild). Daniel Karmann/dpa

Die Männer  im Alter zwischen 17 und 78 Jahren stehen im Verdacht,  Kinderpornografie besessen oder verbreitet zu haben. Zahlreiche Computer und Mobiltelefone wurden sichergestellt.

Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion wegen des Verdachts der Kinderpornografie hat die Polizei zahlreiche Wohnungen in München und im Umland durchsucht. Betroffen waren 14 Männer im Alter zwischen 17 und 78 Jahren, wie die Polizei mitteilte.
Rund 35 Einsatzkräfte durchsuchten auf richterliche Anordnung 14 Wohnungen, davon 13 im Stadtgebiet und eine im Landkreis München. Die Maßnahmen verliefen den Angaben zufolge ohne Zwischenfälle.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, kinderpornografische Inhalte besessen und teilweise auch verbreitet zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen stehen die Beschuldigten nicht miteinander in Verbindung. Die Ermittler stellten zahlreiche Mobiltelefone, Computer sowie weitere elektronische Speichermedien sicher. Zwei Männer wurden erkennungsdienstlich behandelt, ein weiterer vorgeladen. Die digitalforensische Auswertung der sichergestellten Geräte dauert an.

Die Maßnahmen wurden durch das ermittelnde Kommissariat 17 des Polizeipräsidiums München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eingerichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern zur Bekämpfung von Pornografie und sexuellem Missbrauch im Internet durchgeführt.

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