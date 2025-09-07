Zwei illegale Rave-Partys hat die Münchner Polizei nach eigenen Angaben am Wochenende aufgelöst. Die erste am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Da habe ein Passant mitgeteilt, dass sich in einem Waldstück innerhalb des Autobahndreiecks Feldmoching Menschen mit Zelten aufhielten. Weil man an einem Baum eine Antifa-Fahne gesehen habe, sei die Polizei mit rund 30 Beamten angerückt, berichtet ein Sprecher. 35 Raver habe man angetroffen und einen 57-jährigen Verantwortlichen. Weil er seine Party nicht angemeldet und auch noch in einem geschützten Waldstück veranstaltet habe, müsse er sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.
Die zweite Party fand laut Polizei ebenfalls in einem Landschaftsschutzgebiet statt: am Isarufer zwischen Braunauer Eisenbahn- und Brudermühlbrücke. Dort sei die Polizei am Samstagabend gegen 23.30 Uhr auf mehr als 50 Feiernde gestoßen. Der hier Verantwortliche, ein 47-jähriger Münchner, sei ebenfalls angezeigt worden. Beide Veranstalter seien kooperativ gewesen, es habe keine Probleme für die Polizei gegeben.