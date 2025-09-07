Zwei illegale Rave-Partys hat die Münchner Polizei nach eigenen Angaben am Wochenende aufgelöst. Die erste am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr. Da habe ein Passant mitgeteilt, dass sich in einem Waldstück innerhalb des Autobahndreiecks Feldmoching Menschen mit Zelten aufhielten. Weil man an einem Baum eine Antifa-Fahne gesehen habe, sei die Polizei mit rund 30 Beamten angerückt, berichtet ein Sprecher. 35 Raver habe man angetroffen und einen 57-jährigen Verantwortlichen. Weil er seine Party nicht angemeldet und auch noch in einem geschützten Waldstück veranstaltet habe, müsse er sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.