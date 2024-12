Auf ein Schmuckgeschäft in der Kardinal-Faulhaber-Straße in der Altstadt ist am späten Donnerstagnachmittag ein Raubüberfall verübt worden. Wie die Polizei mitteilt, überfielen mehrere Täter das Geschäft gegen 16.30 Uhr. Der Wert der Beute ist noch unklar.