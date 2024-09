In ihrem eigenen Haus in Perlach ist am frühen Sonntagabend eine Seniorin Opfer eines Handtaschenräubers geworden. Die Frau, mehr als 80 Jahre alt, hatte gerade den Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses in der Hermann-Pünder-Straße betreten, als ein Mann unvermittelt hinter ihr auftauchte und ihr die Handtasche entriss. Danach flüchtete er mit seiner Beute Richtung Gustav-Heinemann-Ring.