Ein 14-jähriger Junge ist in Haidhausen bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Nach Angaben der Polizei befand sich der Jugendliche am Mittwoch gegen 19.10 Uhr in einer Grünanlage an der Lothringer Straße. Unvermittelt wurde er von hinten angegriffen und niedergeschlagen. Als er am Boden lag, prügelten die Täter weiter auf ihn ein, bis er bewusstlos wurde.