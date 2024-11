Zwei Raubüberfälle aus den vergangenen Tagen beschäftigen die Polizei – auch wenn in beiden Fällen keine Beute gemacht wurde. Im ersten Fall befand sich ein 23-jähriger Kölner am Samstag gegen 22 Uhr an einer Bushaltestelle nahe dem Hauptbahnhof in der Arnulfstraße. Zwei Männer sprachen ihn an, einer zeigte eine Schusswaffe und forderte den Wartenden auf, ihnen zu folgen.