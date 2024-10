Ein türkischer Busfahrer, der für seinen Chef Geldbote spielen sollte, ist Opfer eines Überfalls geworden. Der 45-jährige Mann holte am vergangenen Freitagnachmittag etwa 100 000 Euro bei einem Geschäft an der Goethestraße ab. Das Geld sollte er für seinen Vorgesetzten in die Türkei bringen. Kurz nach Verlassen des Ladens wurde er von einem Mann angesprochen, der sich als Polizist ausgab – er sei festgenommen, behauptete der und legte ihm Handschellen an.