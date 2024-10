Das Ganze nahm seinen Anfang am Samstag gegen 20.20 Uhr am Karlsplatz. Ein 13-jähriger Junge aus dem Landkreis Erding in Begleitung zweier Freunde wurde von einer größeren Gruppe Jugendlicher angesprochen: Er solle Geld und seine teure Jacke herausrücken. Er weigerte sich und stieg in die U-Bahn zum Max-Weber-Platz. Seine Freunde folgten ihm einen Zug später.

In dem allerdings befanden sich auch die Angreifer und wandten sich einem der Freunde zu, einem 15-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg. Am Max-Weber-Platz, wo alle ausstiegen, wurde er unter Androhung von Schlägen aufgefordert, seine Jacke mit der Aufschrift „Prada“ abzugeben, was er auch tat. Der Bestohlene verständigte die Polizei, die Sofortfahndung hatte aber keinen Erfolg. Mit ihrer Beute dürften die Räuber aber ohnehin nicht viel Freude haben: Laut ihrem Besitzer handelt es sich um eine Fälschung.