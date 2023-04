Am Stachus bedrohen zwei Jugendliche einen Teenager mit einem Messer, auch in der Maxvorstadt zieht ein Mann mit dem "Ansatz eines Oberlippenflaums" eine Klinge.

Schon wieder zwei Fälle von Raub und räuberischer Erpressung in der Innenstadt, für die die Polizei Zeugen sucht: Am Samstag kurz nach 18 Uhr forderten zwei unbekannte Jugendliche am Karlstor Bargeld von einem 13-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Der Teenager weigerte sich zunächst, doch als einer der Täter ein Messer hervorholte, händigte er zehn Euro aus. Der Jugendliche mit dem Messer ist laut Polizei etwa 13 bis 15 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von breiter Statur. Er hat kurze, leicht gelockte Haare, dunklen Teint und trug vermutlich ein Trikot des FC Barcelona. Sein Mittäter ist 14 bis 15 Jahre alt, schlank, etwa 1,70 Meter groß und hat schulterlange schwarze Haare und einen dichten schwarzen Bart. Bekleidet war er mit weiß-rot-blauem T-Shirt und dunkelblauer Baggy-Jeans. Beide sprechen akzentfrei Deutsch, sie flüchteten Richtung Stachus.

Schon am Freitag gegen 13.30 Uhr war ein 14-Jähriger in der Maxvorstadt auf der Adalbertstraße in Höhe Isabellastraße bedroht worden. Der Täter, den zwei andere Jugendliche begleiteten und zurückhalten wollten, zog ein grünes Multitool-Messer aus der Jackentasche und forderte Wertsachen. Der 14-Jährige gab ihm Kaugummi und seine Kopfhörer. Laut Beschreibung ist der Täter 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare, den "Ansatz eines Oberlippenflaums" und trug einen dunkelblauen Jogginganzug des Fußballvereins Paris St. Germain. Zeugen wenden sich in beiden Fällen an das Polizeipräsidium, Kommissariat 21, Telefon 2910-0.