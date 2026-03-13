Zum Hauptinhalt springen

MünchenWie rassistisch ist die Polizei, Herr Hauptkommissar?

Lesezeit: 4 Min.

Müht sich, die richtigen Adressaten zu erreichen: Kriminalhauptkommissar Fabian Frese vor dem Polizeipräsidium München.
Stephan Rumpf

Ein Gespräch mit Fabian Frese über Rassismus unter Kollegen, seinen Frust bei der Aufklärungsarbeit und darüber, warum ein großer Teil der Polizeibeamten ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu autoritären Haltungen hat.

Interview von Lisa Torjuul

Rassismus ist in deutschen Institutionen strukturell verankert, auch bei der Polizei. Das zeigt zumindest eine neue vom Bundesinnenministerium geförderte Studie. Bei der Münchner Polizei leitet Kriminalhauptkommissar Fabian Frese seit zweieinhalb Jahren die Arbeitsgruppe „Wertevermittlung“. Die soll nicht nur Antidiskriminierungsarbeit leisten, sondern den Kolleginnen und Kollegen auch ihre demokratische Verantwortung näherbringen. Ein Besuch im Präsidium.

