Rassismus ist in deutschen Institutionen strukturell verankert, auch bei der Polizei. Das zeigt zumindest eine neue vom Bundesinnenministerium geförderte Studie. Bei der Münchner Polizei leitet Kriminalhauptkommissar Fabian Frese seit zweieinhalb Jahren die Arbeitsgruppe „Wertevermittlung“. Die soll nicht nur Antidiskriminierungsarbeit leisten, sondern den Kolleginnen und Kollegen auch ihre demokratische Verantwortung näherbringen. Ein Besuch im Präsidium.