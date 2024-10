Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in der Maria-Probst-Straße in Milbertshofen sind der Polizei Samstagnacht zwei besonders flotte Fahrer ins Netz gegangen.

Gegen 0.30 Uhr wurde ein 27-jähriger Münchner in einem BMW 435i gestoppt. Der junge Mann, der sich noch in der Führerschein-Probezeit befindet, war mit 108 km/h unterwegs, obwohl nur 50 erlaubt waren. Sein Vergehen kommt ihn teuer zu stehen: Er muss mit einer Geldbuße von 1120 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Den zweiten Raser schnappte die Polizei um kurz nach 1 Uhr: Ein 19-jähriger Münchner passierte an der gleichen Stelle mit einem Audi SQ8 bei erlaubten 50 km/h mit 93 km/h das Messgerät. Er befand sich ebenfalls noch in der Führerschein-Probezeit. Ihn erwarten ebenfalls zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Zudem muss er 260 Euro Geldbuße zahlen. Die Polizei weist darauf hin, dass sie weiterhin intensive Geschwindigkeitskontrollen in der Stadt ansetzen wird.