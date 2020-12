Leicht verletzt wurde ein 32-jähriger Polizeibeamter in der Nacht zum Sonntag gegen ein Uhr: Er wurde an der Kreuzung der Tegernseer Landstraße mit der Chiemgaustraße von einem Auto an der Ampel auf die Kühlerhaube genommen, als er den Fahrer gerade kontrollieren wollte.

Zuvor war der Fahrer schon aufgefallen, weil er sich mit drei weiteren Fahrzeugen im Brudermühltunnel stadtauswärts ein illegales Autorennen geliefert hatte. Die vier Fahrzeuge waren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel gerast, hatten sich gegenseitig überholt und gefährdeten dadurch auch andere. Das hatte auch der Polizeibeamte, der zuerst privat unterwegs war, bemerkt.

An der roten Ampel bei der Abzweigung zur Chiemgaustraße hielten alle Autos an, der Polizist gab sich als Beamter zu erkennen und wollte eines der Fahrzeuge kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht und fuhr an, als der Polizist vor seinen VW Golf trat, um ihn aufzuhalten. Dadurch stürzte der Beamte auf die Motorhaube und von dort auf die Straße. Er erlitt Prellungen, ist aber weiterhin dienstfähig.

Der Golf-Fahrer und die anderen drei flüchteten über die Chiemgaustraße. Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die das illegale Autorennen und das Geschehen an der Ampel beobachtet haben. Der Fahrer des dunklen VW Golfs neuerer Bauart dürfte zwischen 21 und 27 Jahre alt sein, er hat dunkle Haare. Das Unfallkommando bittet um sachdienstliche Hinweise unter Telefon 62 16 33 22.

Bereits in der Nacht zum Freitag hatte die Polizei ein illegales Autorennen in Moosach gestoppt. An einer Tankstelle am Georg-Brauchle-Ring wurden 54 zum Teil auffrisierte Autos kontrolliert, 108 anwesende Personen wurden wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt, weil sie keine Masken trugen. Weitere 26 Anzeigen gab es wegen überhöhter Geschwindigkeit, bis zu 169 Kilometer in der Stunde waren gemessen worden.