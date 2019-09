Der 26-Jährige war fast dreimal so schnell unterwegs, wie erlaubt. Ihm drohen nun eine ganze Reihe an Strafen.

Mit 149 Stundenkilometern war der junge Mann am Mittwoch in seinem BMW M3 auf der Fürstenrieder Straße unterwegs, als er in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geriet - fast das Dreifache der dort erlaubten 50 km/h. Das alleine hätte schon für ein Bußgeld in Höhe von 1360 Euro gereicht, ihm zwei Punkte in Flensburg eingebracht und einen dreimonatigen Führerscheinentzug beschert. Doch während die Polizisten den 26-jährigen KfZ-Mechatroniker kontrollierten, hielt ein zweiter Wagen.

Dessen Fahrer, ein 56-jähriger Feuerwehrmann, berichtete den Beamten, dass er an der Kreuzung zwischen Fürstenrieder Straße und Ossingerstraße an der Ampel hinter dem BMW des Raser gestanden hatte. Als das Signal auf Grün schaltete, habe der BMW so heftig beschleunigt, dass die Reifen quietschten und das Heck nach links und rechts ausscherte. Infolge dieser Zeugenaussage wird nun auch wegen eines verbotenen Autorennens ermittelt. Dafür drohen weitere Geldstrafen oder sogar Haft.