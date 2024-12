Zwei Münchner Polizisten haben am Donnerstagabend einem 68-jährigen Mann in einem Linienbus vermutlich das Leben gerettet. Die Beamten kontrollierten gegen 19 Uhr gerade einen Autofahrer an der Balanstraße in Ramersdorf, als der Fahrer des MVG-Busses zu ihnen kam: In seinem Fahrzeug befinde sich ein Betrunkener, der nicht aussteigen wolle.