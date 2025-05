Der Mann, damals 27 Jahre alt, hatte in einer Abstellkammer seiner Wohnung in Milbertshofen einen Schuhhandel als Nebenerwerb aufgezogen. Dort besuchte ihn im September 2024 ein Kunde, der schon öfter bei ihm eingekauft hatte. Er wurde von zwei jungen Männern begleitet.

Die drei probierten Schuhe an – plötzlich jedoch hatten zwei von ihnen Messer in den Händen. Damit bedrohten sie den Verkäufer und bedeuteten ihm, dass sie die Schuhe ohne Bezahlung mitnehmen würden. Der 27-Jährige wehrte sich, konnte einem der Angreifer das Messer entwinden und verletzte ihn am Oberkörper. Daraufhin flüchteten die drei.

Die Polizei sicherte am Ort des Überfalls „tatrelevante Spuren“ – das könnten zum Beispiel Fingerabdrücke sein. Dadurch konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Einer von ihnen, ein 18-Jähriger, stellte sich selbst der Polizei: Nachdem seine Wohnung durchsucht worden war, er jedoch nicht angetroffen wurde, erschien er mit einer Anwältin auf einer Dienststelle.

Der andere, 19 Jahre alt, wurde Mitte April im U-Bahnhof Harras aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, knapp drei Wochen später jedoch wieder entlassen. Auf beide wartet nun eine Anklage wegen versuchter räuberischer Erpressung, eventuell sogar als Bande. Nach dem dritten mutmaßlichen Täter wird weiter gefahndet.