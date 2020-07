Von Julian Hans

"Mei, ich bin des gewöhnt", sagt Leon Ohanwe über das, was ihm am Mittwoch passiert ist. Wie Tausende andere Münchner machte er sich bei warmem Wetter auf den Weg in den Englischen Garten. Tausende andere Münchner passierten die Polizeiposten an den Zugängen zum Park. Tausende mehrheitlich weiße Münchner, um genau zu sein. Ohanwe und seine zwei Freunde, alle drei Schwarze, wurden angehalten. Die Beamten notierten ihre Personalien und sprachen einen Platzverweis aus. Betretungsverbot für 24 Stunden. Begründung: die Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt.

Seit Ohanwes Bruder den Vorfall am Mittwochabend auf Twitter publik machte, ist die Debatte um sogenanntes Racial Profiling um ein Beispiel reicher. Gemeint ist, dass die Polizei Menschen allein aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe kontrolliert. Weiter ist die Debatte damit aber noch nicht. Sie dreht sich immer noch um die Frage, ob es Racial Profiling in Deutschland überhaupt gibt und ob man dem vielleicht mal mit einer wissenschaftlichen Studie auf den Grund gehen sollte? Der Bundesinnenminister und der bayerische Innenminister meinen: nein.

Dabei gibt es gute Ideen, etwas dagegen zu tun, dass sich Polizei und Menschen mit einer Migrationsgeschichte weiter entfremden. Der Imam Benjamin Idriz hat der Polizei eine Zusammenarbeit angeboten. Das Münchner Forum für Islam könnte interkulturelle Trainings durchführen. Nesrin Gül, die Stellvertretende Vorsitzende im Migrationsbeirat der Stadt, wünscht sich mehr Begegnungen zwischen Polizisten und Münchnern aus anderen Kulturen, damit beide Seiten nicht immer nur bei Kontrollen aufeinandertreffen und so ausschließlich unangenehme Erfahrungen sammeln. Im Polizeipräsidium tut man sich schwer damit, solche Ideen aufzugreifen. In Bezug auf rassistische Behandlung sollte sich der Satz "Mei, ich bin des gewöhnt" aber auf keinen Fall einbürgern.

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Hauch Volksfest An vielen Stellen können die Münchner jetzt Rummelplatz-Atmosphäre erleben. Das regt die Fantasie an, zeigt aber auch, was alles fehlt. Zum Artikel

"Corona rüttelt auch den Caritasverband mächtig durch" Obwohl das Ende der Krise noch nicht in Sicht ist, zieht die Caritas die erste Bilanz - und die sieht nicht sehr gut aus. Der Sozialverband klagt über die finanziellen Folgen der Pandemie. Zum Artikel

Frau im Englischen Garten sexuell belästigt Laut Polizei hat ein Unbekannter eine 21-Jährige von hinten begrapscht. Als sie ihm nachlief, schlug er ihr mit der Hand ins Gesicht. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg