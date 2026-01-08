Mit dem Aufklären von spektakulären Kriminalfällen kann man berühmt werden, mit dem Vorbeugen von Verbrechen wird man es eher nicht. Diese Erfahrung hat Ralph Kappelmeier erst neulich wieder gemacht, bei einem Vortrag vor 50 Münchner Lehrerinnen und Lehrern. Als der Kriminalpolizist fragte, wer schon mal von dem für Prävention und Opferschutz zuständigen Kommissariat 105 gehört habe, hob niemand die Hand.

„Wir sind eine Beratungs- und Servicestelle für die Bürger“, seufzte Kappelmeier, als er die Anekdote am Donnerstag im Medienzentrum des Polizeipräsidiums erzählte, „aber in der Öffentlichkeit sind wir kaum bekannt.“ Dabei gibt es seine Abteilung schon seit 100 Jahren. Aus dem April 1926 datiert ein Schreiben, mit dem informiert wurde, dass es im Polizeipräsidium in der Ettstraße künftig eine Beratung zum Schutz vor Einbruch und Diebstahl gebe.

Aus Anlass dieses Jubiläums hat das Präsidium das Thema Prävention als Kernziel des Jahres 2026 benannt. „Prävention ist kein Randthema polizeilicher Arbeit, sondern ihr Fundament“, sagt Polizeipräsident Thomas Hampel. Sein Sprecher Thomas Schelshorn formuliert es so: „Straftaten, die ich verhindern kann, muss ich nicht verfolgen.“

Beim Vorbeugen von Straftaten geht es längst nicht mehr nur um Einbruch und Diebstahl, sagt Andrea Föckler, die mit ihren Mitarbeitern in der Stabsstelle E34 die Strategien entwickelt, die die 17 Mitglieder des Kommissariats 105 in die Praxis umsetzen. Die Palette reicht von Sensibilisierung von Kindern für sexuellen Missbrauch bis zur Aufklärung von Senioren über Trickbetrüger.

„Wir sehen uns im gesamten Altersspektrum“, sagt Kappelmeier, ein langgedienter Experte der Präventionsarbeit. Die habe sich sehr gewandelt im Laufe der vergangenen 100 Jahre, berichtet sein Kollege Michael Rasp: Heute kommen die Beamten auch zu den Leuten nach Hause, fahren dort mit der „Rosi“ vor, wie sie ihre rollende Sicherheitsberatung nennen. Für die auf Beratung von Kindern spezialisierten Beamten steht ein „Schanderlbus“ zur Verfügung. Mit dem war auch der Internetexperte Cem Karakaya unterwegs, um auf die Gefahren von Cyberkriminalität hinzuweisen. 155 Vorträge hätten er und seine Kollegen im vergangenen Jahr gehalten, sagt er, und dabei etwa 12 000 Menschen erreicht. 12 000 mehr, die nun vom K105 gehört haben.