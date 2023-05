Ein 45-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag im Polizeipräsidium zunächst ohnmächtig geworden und wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei bislang unklar. Der Mann war am Montag kurz vor Mitternacht in der Nähe des Candidplatzes in Untergiesing von einer Polizeistreife kontrolliert worden.

Dabei wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahls bestand. Er wurde daraufhin in die Haftanstalt des Präsidiums in der Ettstraße gebracht. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass er komplett nüchtern war. Obwohl auch sonst keinerlei Anzeichen von Beeinträchtigungen oder Krankheiten bei dem Mann erkennbar waren, klagte der 45-Jährige kurz vor Erreichen der Hafträume über plötzliches Unwohlsein. Wenig später brach er bewusstlos zusammen.

Mehrere Polizeibeamte begannen umgehend Erste Hilfe zu leisten. Auch ein Defibrillator kam zum Einsatz, gleichzeitig wurden Rettungsdienst und Notarzt verständigt. Unter laufender Reanimation wurde der Mann schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er am Dienstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung, teilte die Polizei mit. Man gehe deshalb von einer medizinischen Ursache aus. Nun hat das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) die weitere Bearbeitung des Falls übernommen.