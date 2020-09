Von Julian Hans und Susi Wimmer

Der Kronzeuge ist leger gekleidet, in Jeans und eine weite Daunenjacke, die den großen, schlaksigen Körper umhüllt. "To give evidence for the Crown", der englische Ausdruck, für die Krone auszusagen, stand Pate für das deutsche Wort. Als Kronzeuge wird bezeichnet, wer Tatbeteiligte nennt und selbst als Beschuldigter geführt wird. Für die Krone wird Michael P. an jenem Februarmorgen dieses Jahres vor dem Amtsgericht München sicher nicht aussagen. Es gehe ihm darum, mit den Drogensachen "abzuschließen" - und natürlich auch um eine Reduzierung seines eigenen Strafmaßes.