Isarvorstadt:Falsche Polizisten rauben Mann am Patentamt aus

Ein 26-jähriger Münchner ist am späten Samstagabend am Europäischen Patentamt überfallen und beraubt worden. Der Mann war gegen 22.30 Uhr am Bob-van-Benthem-Platz unterwegs, als ihn zwei Männer ansprachen. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und kündigten vehement eine Personenkontrolle an.