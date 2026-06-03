Mit einem aus der Verankerung gerissenen Verkehrsschild hat ein 39-Jähriger am Dienstagabend an einem Imbiss in der Landwehrstraße auf Passanten eingeschlagen. Dabei erlitt ein 60-Jähriger leichte Verletzungen am Unterarm; zudem wurde eine Hausfassade beschädigt.

Der Randalierer wurde von mehreren Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Weil er dabei religiöse Parolen schrie, ermittelt nun das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei. Der Mann ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, sollte er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der 39-Jährige gegen 19.40 Uhr zunächst versucht, einem 32 Jahre alten Mann von hinten zwei Bierflaschen wegzunehmen, wobei das Opfer eine Schnittverletzung am Finger erlitt. Danach riss der 39-Jährige ein mobiles Halteverbotsschild aus der Befestigung und ging auf die Personen am Imbiss los.

Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt, ebenso gegen den 60 Jahre alten Geschädigten. Der soll dem bereits am Boden fixierten Randalierer noch gegen den Kopf getreten und dabei am Mund verletzt haben.