Zum Hauptinhalt springen

In der Landwehrstraße in München39-Jähriger schlägt mit Verkehrsschild auf Passanten ein

Ein Mann wurde festgenommen, weil er beim Randalieren Passanten verletzte. (Symbolbild)
Ein Mann wurde festgenommen, weil er beim Randalieren Passanten verletzte. (Symbolbild) dpa

Bei seiner Attacke verletzt der Mann einen 60-Jährigen. Als Zeugen ihn festhalten, ruft er religiöse Parolen.

SZ bei Google bevorzugen

Mit einem aus der Verankerung gerissenen Verkehrsschild hat ein 39-Jähriger am Dienstagabend an einem Imbiss in der Landwehrstraße auf Passanten eingeschlagen. Dabei erlitt ein 60-Jähriger leichte Verletzungen am Unterarm; zudem wurde eine Hausfassade beschädigt.

Der Randalierer wurde von mehreren Personen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Weil er dabei religiöse Parolen schrie, ermittelt nun das für Staatsschutzdelikte zuständige Fachdezernat 4 der Münchner Kriminalpolizei. Der Mann ist bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat, sollte er einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der 39-Jährige gegen 19.40 Uhr zunächst versucht, einem 32 Jahre alten Mann von hinten zwei Bierflaschen wegzunehmen, wobei das Opfer eine Schnittverletzung am Finger erlitt. Danach riss der 39-Jährige ein mobiles Halteverbotsschild aus der Befestigung und ging auf die Personen am Imbiss los.

Gegen ihn wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt, ebenso gegen den 60 Jahre alten Geschädigten. Der soll dem bereits am Boden fixierten Randalierer noch gegen den Kopf getreten und dabei am Mund verletzt haben.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Stadtgeschichte
:Wie superreiche „Bierbarone“ sich das Oktoberfest griffen

Ein Nürnberger Schlitzohr, fünf Strohmänner und eine Riesenhalle: Damit begann eine neue Ära auf der Wiesn. Heute regieren dort die Brauerei-Oligarchen – sie verteidigen ihr Privileg wie eine Festung.

SZ PlusVon Wolfgang Görl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite