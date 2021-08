Nach Hinweisen von Frauen sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in München zwei Exhibitionisten festgenommen worden. Ein 43-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München hatte im Bereich des Schlichtwegs am südlichen Ufer der Isar, wo er sich nackt sonnte, mit Blickkontakt zu einer jungen Frau an sich herumgespielt.

Ein paar Stunden später hatte ein 33-jähriger Münchner im Bereich Einsteinstraße/Leuchtenbergring zwei Frauen verfolgt und dabei sein Geschlechtsteil aus der Hose geholt. Die beiden Frauen schrien ihn an, versuchten wegzugehen und alarmierten schließlich die Einsatzzentrale der Münchner Polizei.