Am Rangierbahnhof München-Nord kommen wieder häufige Geflüchtete an, die illegal auf Güterzügen eingereist sind.

Von Joachim Mölter

Am Donnerstagvormittag sind in München erneut Güterzugmigranten aufgegriffen worden - also Menschen, die versteckt unter Planen illegal nach Deutschland eingereist sind. Nachdem am Dienstag vier Männer am Rangierbahnhof in Laim von Bundespolizisten gestellt wurden, waren es nun fünf, die in Trudering erwischt wurden - alle Kurden aus der Türkei, vier im Alter zwischen 21 und 29 Jahren sowie ein 66-Jähriger.

Ein Lokomotivführer hatte gegen 10.30 Uhr gesehen, wie dort mehrere Personen von einem Zug zwischen die Gleise gesprungen waren. Die ersten Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass die Männer über Österreich eingereist waren. Bevor sie in die Obhut der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) übergeben wurden, äußerten sie, dass sie einen Asylantrag stellen wollten. Aufgrund der Spuren am Ort geht die Bundespolizei davon aus, dass sich noch weitere Menschen in dem Güterzug aufgehalten haben, die unerkannt entkamen.

Nachdem im vorigen Jahr, vermutlich wegen der Corona-Pandemie, keine Fälle publik geworden sind, steigt die Zahl der Güterzugmigranten wieder - seit Jahresbeginn wurden 36 ertappt. Die für die Güter- und Rangierbahnhöfe der Stadt zuständige Bundespolizei hat deshalb ihre Maßnahmen verstärkt.