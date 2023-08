Nach einem Streit hat ein 46 Jahre alter Mann an einer Tramhaltestelle an der Dachauer Straße am Samstag seinen 44 Jahre alten Widersacher schwer mit einem Messer verletzt. Das Opfer wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Angreifer wurde kurz nach der Tat festgenommen und sollte am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Gegen ihn ermittelt die Polizei laut einer Mitteilung wegen des Verdachts eines Tötungsversuchs.

Beide Männer stammen aus Osteuropa und haben keinen festen Wohnsitz in München. Warum sie gegen 12.40 Uhr so heftig aneinandergerieten, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht sagen. Auch zur Art der Verletzung gab es keine weiteren Angaben.

Nach einem Hinweis hätten Polizeikräfte den Tatverdächtigen widerstandslos in einem Linienbus festnehmen können, der noch in der Nähe stand, teilte die Polizei mit.