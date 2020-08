Gleich drei Mal ist die Polizei am Mittwoch und am Donnerstag wegen rechtsextremistischer Beleidigungen und Schmierereien zu Hilfe gerufen worden. Am Mittwoch hatte gegen 22.20 Uhr ein 51-jähriger Münchner, der selbst aus Tschechien stammt, an eine Busplattform am Hanns-Seidel-Platz in Neuperlach uriniert und Passanten gegen Muslime und gegen Ausländer gerichtete Beleidigungen zugerufen. Zwei junge Frauen forderten ihn dazu auf, das zu unterlassen, worauf er diese sexistisch und erneut fremdenfeindlich beleidigte. Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest und sucht nun nach Zeugen. Am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr meldete ein Passant fremdenfeindliche Schmierereien an einer Litfaßsäule und an einem Verteilerkasten an der Allacher Straße in Untermenzing; die Feuerwehr beseitigte die Parolen, die Polizei sucht ebenfalls Zeugen. Erst am Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr hatten Polizisten an der Karwinskistraße in Obermenzing einen 20-jährigen Münchner festgenommen, der Hakenkreuze an eine Tür sowie auf die Straße gesprüht hatte.