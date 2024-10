Ein ungewöhnliches Gefährt hat ein Mann am frühen Montagmorgen für eine Spritztour genutzt: Er schnappte sich gegen 5.20 Uhr am Marienplatz eine Kehrmaschine der Münchner Straßenreinigung, eine Art kleiner Traktor. Ihn hatte ein Mitarbeiter der Straßenreinigung abgestellt, um zu Fuß seiner Arbeit nachzugehen.

Der Mann, ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in Ulm, stieg auf die Maschine und fuhr Richtung Stachus davon. Der Straßenreiniger bemerkte den Diebstahl, rief die Polizei an und versuchte, sich dem Flüchtenden in den Weg zu stellen. Dieser fuhr jedoch direkt auf ihn zu, sodass er zur Seite springen musste, um nicht verletzt zu werden.

Mittlerweile war die Polizei eingetroffen und stoppte den Mann in der Sonnenstraße. Dabei kam es zur Kollision zwischen Kehrmaschine und Streifenwagen; beide Fahrzeuge waren nicht mehr einsatzbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Dieb verletzte sich beim Zusammenprall leicht und wurde vom Rettungsdienst auf der Polizeiinspektion ambulant behandelt. Anschließend wurde er wegen seiner psychischen Verfassung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Nun wird gegen ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstands gegen Polizeibeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.