Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt derzeit die Münchner Polizei: In der Nacht zum Mittwoch gegen 2 Uhr morgens fand ein Passant am Bavariaring eine regungslose Person, daneben lag ein Fahrrad. Der Passant verständigte den Rettungsdienst, der begann mit der Reanimation und brachte den Mann schließlich in ein Krankenhaus. Dort starb er in der Nacht zum Donnerstag.