München:Polizei stoppt Raser in teuren Autos

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle an der Ingolstädter Straße sind der Polizei am Wochenende wieder mehrere junge Männer mit teuren Autos ins Netz gegangen. Einer hatte noch nicht einmal einen Führerschein, fuhr aber einen Mercedes CLS 500. An einer Stelle, wo 50 km/h erlaubt sind, beschleunigte er am Freitag auf über 100. Die Polizei kannte ihn schon wegen illegaler Autorennen, Fahren unter Drogen und Fahren ohne Führerschein.

Am Samstag stoppten die Beamten an der gleichen Stelle einen 27-Jährigen in einem Mercedes AMG C63 mit 107 Stundenkilometern, am Sonntag fuhr ein 22-Jähriger in einem Mercedes CLA 220 sogar 113 km/h.